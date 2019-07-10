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40-летняя Камынина из «Интернов» раскрыла секрет стройности

Говоря о подтянутой фигуре, партнерша Ивана Охлобыстина сослалась на генетику.

40-летняя Камынина из «Интернов» раскрыла секрет стройности
Светлана Камынина и Иван Охлобыстин (Фото: кадр из сериала "Интерны")

Поклонники Светланы Камыниной запомнили актрису благодаря яркой роли в сериале «Интерны». В недавнем интервью партнерша Ивана Охлобыстина рассказала о том, как в сорок лет ей удается поддерживать фигуру в тонусе. Знаменитость сослалась при этом на генетику. Артистка отметила, что по своей природе она не склонна к полноте. Однако, несмотря на это, Светлана старается следить и за питанием, и за внешним видом.

Особое внимание Камынина уделяет спорту, последнее увлечение актрисы — танцы на пилоне. По словам Светланы, когда она впервые пришла в зал, не сомневалась, что легко справится с любой нагрузкой после четырех лет интенсивных занятий йогой. Однако оказалось намного трудней.

«На тренировке пот лил с меня градом… Танцы на пилоне — это очень хорошая физическая прокачка. Необходимы растяжка, выносливость, гибкость», — приводит woman.ru слова Светланы Камыниной.

Актриса замечает, что с годами у нее проснулся азарт и интерес к новому. Знаменитость не скрывает: она ставит перед собой цель, проверяя, воплотит ли она задуманное в жизнь.

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звездный стильСветлана Камынинасериал «Интерны»

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40-летняя Камынина из «Интернов» раскрыла секрет стройности
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