40-летняя Камынина из «Интернов» раскрыла секрет стройности

Поклонники Светланы Камыниной запомнили актрису благодаря яркой роли в сериале «Интерны». В недавнем интервью партнерша Ивана Охлобыстина рассказала о том, как в сорок лет ей удается поддерживать фигуру в тонусе. Знаменитость сослалась при этом на генетику. Артистка отметила, что по своей природе она не склонна к полноте. Однако, несмотря на это, Светлана старается следить и за питанием, и за внешним видом.

Особое внимание Камынина уделяет спорту, последнее увлечение актрисы — танцы на пилоне. По словам Светланы, когда она впервые пришла в зал, не сомневалась, что легко справится с любой нагрузкой после четырех лет интенсивных занятий йогой. Однако оказалось намного трудней.

«На тренировке пот лил с меня градом… Танцы на пилоне — это очень хорошая физическая прокачка. Необходимы растяжка, выносливость, гибкость», — приводит woman.ru слова Светланы Камыниной.

Актриса замечает, что с годами у нее проснулся азарт и интерес к новому. Знаменитость не скрывает: она ставит перед собой цель, проверяя, воплотит ли она задуманное в жизнь.