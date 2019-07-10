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Аллу Пугачеву преследует назойливый поклонник

Назойливый поклонник следует по пятам за Примадонной почти 10 лет.

Аллу Пугачеву преследует назойливый поклонник
Назойливый поклонник преследует Аллу Пугачеву почти 10 лет. ФОТО: INSTAGRAM.COM/ALLA_ORFEY/

Фан-клуб Аллы Пугачевой существует уже не один десяток лет. Самые преданные поклонники следуют за объектом своего обожания по пятам. Вот и на Рижском вокзале автомобиль с певицей на перроне сняли на видео тоже они.

На «злосчастном» перроне среди прочих фанатов оказался молодой человек, которого сама звезда три года назад назвала «маньяком». Это произошло на вечере Раймонда Паулса в Питере. Назойливый поклонник постоянно крутился возле автомобиля звезды, и как только Пугачева увидела его, тут же подозвала охрану.

«Вон того парня ко мне не подпускать! — указала на фаната Примадонна. А после добавила: «Он маньяк!» — заявила артистка.

Постоянные фанаты вспоминают, что этот мужчина не пропускает ни одного выхода в свет Примадонны еще с 2007 года. Ходил, мол, за ней, словно тень. О том, что он ее сильно раздражает, Алла Борисовна говорила ему лично. Но, как говорится, не в коня овес, восемь лет назад он пытался пробраться в ее с Галкиным в их апартаменты в Крыму.

Кстати, на Рижский вокзал  певица приехала в сопровождении двух охранников вместо одного. Это фанаты как раз и связывают с преследованием мужчины, пишет кр.ru.

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Аллу Пугачеву преследует назойливый поклонник
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