Аллу Пугачеву преследует назойливый поклонник

Назойливый поклонник следует по пятам за Примадонной почти 10 лет.

Фан-клуб Аллы Пугачевой существует уже не один десяток лет. Самые преданные поклонники следуют за объектом своего обожания по пятам. Вот и на Рижском вокзале автомобиль с певицей на перроне сняли на видео тоже они.

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На «злосчастном» перроне среди прочих фанатов оказался молодой человек, которого сама звезда три года назад назвала «маньяком». Это произошло на вечере Раймонда Паулса в Питере. Назойливый поклонник постоянно крутился возле автомобиля звезды, и как только Пугачева увидела его, тут же подозвала охрану.

«Вон того парня ко мне не подпускать! — указала на фаната Примадонна. А после добавила: «Он маньяк!» — заявила артистка.

Постоянные фанаты вспоминают, что этот мужчина не пропускает ни одного выхода в свет Примадонны еще с 2007 года. Ходил, мол, за ней, словно тень. О том, что он ее сильно раздражает, Алла Борисовна говорила ему лично. Но, как говорится, не в коня овес, восемь лет назад он пытался пробраться в ее с Галкиным в их апартаменты в Крыму.

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Кстати, на Рижский вокзал певица приехала в сопровождении двух охранников вместо одного. Это фанаты как раз и связывают с преследованием мужчины, пишет кр.ru.