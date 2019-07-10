Жена Николаева разрешила трехлетней дочери есть фаст-фуд

Юлия Проскурякова то и дело публикует на личной страничке в Instagram свежие снимки с маленькой Вероникой.

Возлюбленная Игоря Николаева — певица Юлия Проскурякова — младше своего супруга на двадцать два года. В январе композитору исполнилось 59 лет, а избранница артиста отпразднует свое 37-летие в августе. Однако значительная разница в возрасте не помешала супругам построить гармоничные отношения. Влюбленные сыграли свадьбу в сентябре 2010 года. А спустя пять лет на свет появилась их общая дочь Вероника. В октябре малышке исполнится четыре годика.

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На личной страничке в Instagram возлюбленная композитора то и дело публикует свежие снимки и видеоролики с участием дочери. Примечательно, что Юлия не запрещает трехлетней Веронике лакомиться пиццей. А вот актриса из «Бедной Насти» Екатерина Климова старается следить за питанием детей, исключая из их рациона шоколад, пельмени, сосиски. Правда, бабушки идут на поводу у внуков, разрешая им есть те продукты, которые едва ли можно отнести к здоровой пище.

«Что может быть прекраснее пиццы, Ника? Пицца и хорошее настроение», — подметила Юлия.

Вместе с мужем Игорем Николаевым и маленькой Вероникой певица отдыхает в Юрмале. Ни для кого не секрет, что композитор на протяжении многих лет тесно дружит с Примадонной. В День семьи, любви и верности Алла Борисовна пообедала с семьей Игоря Николаева. Примечательно, что застолье прошло без шоумена Максима Галкина.