Семейное фото: 13-летний сын Аршавина догнал маму по росту

В недавнем интервью Юлия Барановская призналась: она рада тому, что ее эк-возлюбленный Андрей Аршавин захотел наладить отношения с детьми. После расставания с футболистом телеведущая жаловалась на то, что спортсмен не проявляет интереса к наследникам. Сама знаменитость никогда не запрещала Андрею навещать отпрысков и не препятствовала их общению. При этом Юлия отметила, что хоть Аршавин и пошел на контакт с детьми, она не собирается сближаться с бывшим избранником.

Напомним, что спортсмен ушел из семьи, когда Барановская находилась в интересном положении, оставив экс-возлюбленную с двумя маленькими детьми. Примечательно, что именно младший сын спортсмена — шестилетний Арсений, который фактически рос без отца, увлекается футболом. Малыш занимается в академии «Барселона». А 11-летняя Яна давно увлекается танцами.

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Несколькими часами ранее соведущая Александра Васильева в программе «Модный приговор» на Первом канале опубликовала свежий кадр, на котором она запечатлена вместе с детьми. Старший сын знаменитости — 13-летний Артем — уже догнал маму по росту.

Сама Юлия рассказывала, что подросток обычно избегает семейных фотосессий и ей приходится уговаривать наследника попозировать для архивных снимков.