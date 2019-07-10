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Олег Газманов продемонстрировал идеальный торс на отдыхе в Италии

Певец, которому 22 июля исполнится 68 лет, находится в потрясающей форме.

Олег Газманов продемонстрировал идеальный торс на отдыхе в Италии
Олег Газманов находится в потрясающей форме/globallookpress.com

Супруга музыканта Олега Газманова Марина Муравьева разместила в Instagram забавную видеозапись со своим мужем. Семья находится на отдыхе в Италии. Главным действующим лицом видеозаписи стал певец. Надо сказать, что в свои 67 лет Олег Газманов находится в потрясающей форме. У него нет ни грамма лишнего веса. Между тем уже 22 июля музыканту стукнет 68 лет.

«Заехала помыть машину, а здесь такой симпатичный мойщик! Забрать с собой? Помыла машину весело! Как вы думаете, сразу первый раз за месяц начался сразу же ливень! Так вот как здесь работает поливочная система! Зато какого парня нашла за 10 евро. Ух! Огонь!» — заявила Марина Муравьева.

Отметим, что Олег Газманов является мастером спорта по спортивной гимнастике. Ранее он уже не раз демонстрировал свою идеальную фигуру, которой восхищались многие звезды шоу-бизнеса. В частности, супруг певицы Валерии Иосиф Пригожин пришел в полный восторг от идеального торса музыканта.

В программе «Секрет на миллион», которую на канале НТВ ведет телеведущая Лера Кудрявцева, Олег Газманов рассказывал, что влюбился в первого взгляда в будущую супругу Марину Муравьеву. По его словам, у них, конечно, возникали в течение семейной жизни разногласия, но жена всегда умела сглаживать углы.

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ВалерияИосиф ПригожинИталияМарина МуравьеваОлег Газманов

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Олег Газманов продемонстрировал идеальный торс на отдыхе в Италии
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