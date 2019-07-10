Алессандра Амбросио с возлюбленным устроили романтический отдых на Ибице

38-летняя супермодель не может скрыть чувств к новому бойфренду.

Алессандра Амбросио в свои 38 лет по-прежнему успешная и востребованная супермодель, звезда мировых подиумов, а также счастливая мама двоих детей.

После разрыва с известным бизнесменом Джейми Мазуром в 2018 году, с которым она встречалась 13 лет и родила двоих детей, модель не стала сидеть на месте. Вскоре бразильскую супермодель заметили в объятиях с основателем итальянского бренда «Alanui» Николо Одди.

Сейчас влюбленные проводят романтические каникулы на Ибице и публикуют совместные снимки в соцсети Instagram.

«Ведь у меня есть твоя любовь, такая сладкая любовь, дорогой…», — подписала цитатой из песни Боба Марли нежные фотографии у себя на странице в Instagram Алессандра Амбросио.

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Поклонники супермодели остались в восторге от страстных кадров и пожелали паре любви и гармонии в отношениях. Напомним, что Амбросио начала встречаться с итальянцем Одди в конце 2018 года.