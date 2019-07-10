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Диана Арбенина похудела из-за стресса

Артистка ответила на критику некоторыми поклонниками её нового имиджа.

Диана Арбенина похудела из-за стресса
Диана Арбенина. Фото: globallookpress

К 45-летию Диана Арбенина рассказала о планах на жизнь и призналась в перенесенных проблемах. В последнее время певица сильно изменилась: коротко подстриглась, перекрасилась в блондинку и заметно постройнела. Пока поклонники обвиняют звезду в том, что она предала идеалы рок-н-ролла, артистка объяснила свой новый имидж.

Диана Арбенина. Фото
Диана Арбенина следит за имиджем. Фото: globallookpress

По словам Дианы, она потеряла вес из-за стресса. Недавно певица подозревала у себя наличие серьезной болезни. Все обошлось, но в итоге певица осталась довольна изменениями в собственной внешности, а во избежание нервных состояний и перенапряжения теперь старается больше времени уделять отдыху.

Также Арбенина уверена, что увлечение модой и стилем не противоречит её творчеству. По мнению певицы, занятия спортом, красивая одежда и ухоженное лицо нужны для того, чтобы людям было приятно общаться. Красота дается звезде непросто.

«Быть неухоженным, помятым, пьяным очень просто. «Я такая. Ну, че? Принимай»! А ты попытайся поработать над собой, сидеть прямо, ходить на тренировки. Это, черт возьми, очень тяжело», — рассказала Диана Арбенина «Комсомольской правде».

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Диана Арбенинаистория похудениякрасота и здоровьестресс

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Диана Арбенина похудела из-за стресса
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