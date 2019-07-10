Диана Арбенина похудела из-за стресса

К 45-летию Диана Арбенина рассказала о планах на жизнь и призналась в перенесенных проблемах. В последнее время певица сильно изменилась: коротко подстриглась, перекрасилась в блондинку и заметно постройнела. Пока поклонники обвиняют звезду в том, что она предала идеалы рок-н-ролла, артистка объяснила свой новый имидж.

По словам Дианы, она потеряла вес из-за стресса. Недавно певица подозревала у себя наличие серьезной болезни. Все обошлось, но в итоге певица осталась довольна изменениями в собственной внешности, а во избежание нервных состояний и перенапряжения теперь старается больше времени уделять отдыху.

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Также Арбенина уверена, что увлечение модой и стилем не противоречит её творчеству. По мнению певицы, занятия спортом, красивая одежда и ухоженное лицо нужны для того, чтобы людям было приятно общаться. Красота дается звезде непросто.