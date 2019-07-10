Рудковская подверглась критике в Сети за хвастовство люксовыми вещами

Яна Рудковская — женщина обеспеченная. Она успешно продюсирует не только российских исполнителей, но и различные проекты и шоу. Рудковская может себе позволить и дорогие автомобили, и шикарные заграничные поездки, и люксовые вещи. Все это она не стесняется демонстрировать у себя в соцсетях.

В этот раз 44-летняя супруга Евгения Плющенко решила поделиться фотографией, для которой она специально забралась на капот своего белоснежного Porsche Panamera и «дополнила картину» сумкой от Christian Dior.

«Если что, мне разрешили и я лёгкая) Моя автомобильная страсть и любовь — белая Porsche Panamera», — подписала новый снимок в Instagram Яна.

Однако вместо комплиментов звезда российского шоу-бизнеса столкнулась со шквалом критики в ее адрес. Многие подписчики обвинили Рудковскую в показухе и хвастовстве.

«Понты и некультурность в действии», «Сплошная показуха… машина, сумка… как то не по возрасту уже», «Это просто отвратительно скакать по машинам! Где рассудок и здравый смысл!?», «Девушка может уехать из деревни, а деревня из девушки никогда», «Яна, удалите это фото», «Да что-то переборщила, мать», «И сумочку от Диор не забыла выставить на показ!!», «Да, уж!!!Это реклама сумки или Porsche?», «Безвкусица во всем. Или отсутствие воспитания?», — возмутились интернет-пользователи в комментариях.

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Ранее Яна Рудковская возобновила рубрику «Мои завтраки». Продюсер в очередной раз показала роскошную сервировку своего стола, а также то, что она ест по утрам.