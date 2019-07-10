Прохожий помял автомобиль Дайнеко класса «люкс»

Почти год назад Виктория Дайнеко купила Mercedes-Benz класса А красного цвета. Певица призналась, что это была любовь с первого взгляда. Звезда взяла автомобиль почти без тест-драйва и осталась довольна покупкой. Долгое время она мечтала о внедорожнике, но компактная машина оказалась удобнее для певицы.

Недавно с элитным автомобилем произошла неприятность. Прохожий повредил Mercedes, стоимость которого начинается от 2 миллионов рублей. Дайнеко пришла в ярость и поделилась злобой с подписчиками в Stories.

«М***, который не мог обойти мою машину, которую я пыталась убрать с его пути, решил оставить на ней вмятину. Только вмятину можно выправить, а м*** он, видимо, на всю жизнь останется», — возмутилась Виктория Дайнеко.

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Это не первое происшествие, которое случалось с автомобилями звезды. В сентябре 2018 года у машины певицы и её отца украли эмблему Mercedes и датчики активного торможения. Дайнеко не поняла, зачем это было нужно грабителем. Тогда артистка заметила, что, если прилепить эмблему Mercedes на другой автомобиль, он от этого не станет класса «люкс».