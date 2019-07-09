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Водонаева высмеяла манеры Волочковой

Экс-участница «Дома-2» изобразила известную балерину в ироничной манере во время интервью.

Водонаева высмеяла манеры Волочковой
Алена Водонаева. Фото: globallookpress

Алена Водонаева оказалась первой участницей нового Youtube-шоу «Голая правда с Оскаром Ренкелем». Модель была наготове и встретила ведущего в образе Анастасии Волочковой. Звезда примерила платье от Беллы Потемкиной с юбкой, отдаленно напоминающей пачку.

Алена Водонаева. Фото
Алена Водонаева изобразила шпагат Волочковой. Скриншот: Youtube-шоу «Голая правда с Оскаром Ренкелем»

Экс-участница «Дома-2» задрала юбку и держала над ней туфлю так, чтобы появилась иллюзия знаменитого шпагата. Рядом оказалась картонная фигура Абрамовича в полный рост. Водонаева старалась передразнить Волочкову. Она упрекнула Ренкеля в том, что он пришел без букета белых роз – любимых цветов балерины.

«Посмотрите на мой фирменный шпагат. Вот мои фирменный туфли, мой фирменный шпагат. Проходите, дорогие, в мою усадьбу», — говорила Алена Водонаева.

Модель старалась задеть Анастасию Волочкову на протяжении всего видео. Когда ведущий заметил в квартире звезды шкаф в виде бочки, Водонаева заявила, что отдаст его балерине в баню. Вместо мебели звезда хочет поставить швейную машинку «Зингер».

Оскар Ренкель поддержал Водонаеву и тоже высмеял Анастасию Волочкову. Когда Алена Водонаева заявила, что обладает большим размером ноги, ведущий заметил, что балерина также «растанцевала» свои ступни. Ренкель отчитал бывшую участницу «Дома-2» за выбор платья. Водонаева оправдалась, что балетных пачек у неё не было, а сходства с балериной добиться хотелось.

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Водонаева высмеяла манеры Волочковой
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