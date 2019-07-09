ЗВЕЗДЫ

Брежнева устроила фотосессию на балконе в Париже

Певица предстала перед фотокамерой в черном платье российского бренда.

Брежнева устроила фотосессию на балконе в Париже
Вера Брежнева / global look press

На днях Вера Брежнева побывала в Париже. Певица не только насладилась отдыхом во французской столице, но и не забыла сделать фотосессию на балконе своей гостиницы с живописным видом на «город любви».

«Я из Парижа улетела, а Париж из меня — нет)) делюсь с вами моментами счастья..», — подписала кадры на своей странице в Instagram 37-летняя артистка.

На снимках Брежнева позирует в коротком черном платье российского бренда My Seasons стоимостью 11 900 рублей, а ее образ дополняют босоножки с модным в этом сезоне каблуком-рюмочкой.

Большинство поклонников оценили образ любимой артистки и поспешили осыпать ее комплиментами.

«Как там пишут — «маленькое чёрное платье», «Вот казалось бы — чёрный, но так хорошо, так привлекательно!)», «Богиня!», «Парижанка вы наша невероятная))», «Как всегда прекрасна», — отметили подписчики в комментариях.

Сниматься на маленьких парижских балконах любят не только отечественные звезды, но и западные. Так, на днях поклонники заметили Анджелину Джоли в одном нижнем белье на балконе одного из отелей в центре французской столицы.

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Вера Брежневамаленькое черное платьеПарижплатьефотосессия

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Брежнева устроила фотосессию на балконе в Париже
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