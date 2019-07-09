Меган Маркл приютит для сына бездомную собаку

У герцога и герцогини Сассекских уже есть две собаки, но они хотят, чтобы у Арчи был собственный четвероногий друг.

Меган Маркл и принц Гарри уже не раз заявляли, что хотят обычного детства для своего сына. Поэтому нет ничего удивительного, что герцог и герцогиня считают, что домашние питомцы являются важной частью жизни ребенка.

Однако тратить деньги на покупку дорогостоящей собаки с родословной молодая мама не намерена. В свое время она взяла бигля из приюта и привезла его с собой из Торонто в Лондон.

Поэтому ее желание взять для сына такого же бедолагу вполне понятно — она гордится тем, что спасла собаку и полагает, что подобный друг не помешает и ее сыну.

Стоит отметить, что кроме «четвероногого эмигранта» из Канады в семье Гарри и Меган обитает лабрадор, который появился у них прошлым сентябрем.

Тем не менее, Меган полагает, что у Арчи должен быть свой щенок, который бы рос с ним вместе. Эта идея пришла ей в голову после крестин наследника. Она надеется, что между малышом и домашним питомцем образуется крепкая дружба.

В скором времени герцогиня намерена объехать приюты для животных, которые расположены неподалеку от Виндзора, чтобы найти собаку для сына, пишет Express.