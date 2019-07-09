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Рита Дакота разъяснила, кому принадлежит квартира после развода

Певица отметила, что её бывший муж Влад Соколовский совершил красивый поступок в отношении дочери.

Рита Дакота разъяснила, кому принадлежит квартира после развода
Рита Дакота. Фото: globallookpress

Рита Дакота обустраивает свою квартиру, чтобы переехать в нее с годовалой дочерью Мией. Певица представить себе не могла, что после безобидного поста в Instagram в комментариях поднимется буря негатива.

Дело в том, что квартира была взята в ипотеку вместе с Владом Соколовским. Прошел почти год с момента их расставания, но поклонники до сих пор не понимают, кому принадлежит недвижимость после развода.

Дакота решила объясниться с фанатами. Она посоветовала не верить сообщениям прессы, будто бы эту квартиру экс-супруг ей подарил. На самом деле недвижимость принадлежит маленькой Мии.

«Влад повёл себя очень красиво и очень по-мужски в разделе имущества. Он согласился на мое предложение оставить себе всё, кроме квартиры, взять определенную сумму денег, а вместо того, чтобы продавать и делить жильё — оставить его целиком Мие, оформив квартиру на дочь», — написала Рита Дакота.

Влад Соколовский заботится о малышке. Поэтому от тех денег, которые получил после развода, он купил экс-супруге машину. Сделано это было ради дочки, которая теперь с маминой помощью может быстро добираться на занятия в разные секции. Рита Дакота подчеркнула, что по брачному соглашению, после совершеннолетия Мии она должна будет покинуть данную квартиры. Певица уже присматривает себе недвижимость, которую будет сдавать в аренду.

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Влад Соколовский и Рита Дакотажизнь после разводанедвижимостьраздел имуществаРита Дакота

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Рита Дакота разъяснила, кому принадлежит квартира после развода
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