Анита Цой объяснила, что может спасти брак Лолиты

Объявление о расставании Лолиты Милявской и ее мужа Дмитрия Иванова после девяти лет брака всерьез огорчило поклонников известной исполнительницы. К счастью, накануне певица сообщила, что передумала разводиться, списав свое резкое заявление на кризис в отношениях.

Ситуацию, сложившуюся в семейной жизни артистки, прокомментировала Анита Цой. Исполнительница признала, что у любой пары бывают проблемы в отношениях каждые несколько лет. Эти кризисы настолько серьезны, что супруги могут расстаться, как это едва не сделала Милявская. Но сохранить отношения Лолита и ее супруг могут, если будут следовать определенным правилам.

«У Лолиты тоже может получиться, если оба супруга будут стараться выполнять обязательства, которые они на себя взяли. Обиды, даже старые, разрушают семьи», – рассказала Анита порталу Teleprogramma.pro.

В пример Цой привела свой собственный брак. Впервые разлад с мужем у нее произошел спустя семь лет брака. Тогда пара договорилась быть вместе ради детей и родителей,за которыми нужен уход.

Второй кризис начался уже через два десятилетия совместной жизни. Анита отметила, что ей просто стало скучно с мужем, не хватало эмоций. Но и тогда, поговорив, супруги сумели решить проблему. Теперь они чаще удивляют друг друга, а супруг безо всякого повода порой приносит артистке цветы.