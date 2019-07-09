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В Сети показали благодарственную открытку от Меган Маркл и принца Гарри

Счастливый интернет-пользователь получил послание от королевской четы.

В Сети показали благодарственную открытку от Меган Маркл и принца Гарри
Меган Маркл и принц Гарри / global look press

В начале мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями — на свет появился маленький Арчи. Тысячи поклонников королевской семьи по всему миру сразу принялись поздравлять молодых родителей.

Меган Маркл и принц Гарри по возможности стараются отвечать на добрые пожелания. Так, на днях в Сети появилось фото открытки, которую получил один из интернет-пользователей от монарших особ.

В качестве фото Меган и Гарри выбрали один из знаменитых кадров первой фотосессии с малышом, а в тексте они поблагодарили поклонника за теплые пожелания в адрес их семьи.

Открытка
Именно это фото использовалось для открытки / www.instagram.com/sussexroyal/

«Герцог и герцогиня Сассекские весьма благодарны вам за то, что вы нашли время написать нам и отметить день рождения Арчи Маунтбеттена-Виндзора. Их Королевское Высочества невероятно тронуты теми теплыми пожеланиями, которые получили в особенно радостный момент их жизни. Они посылают свои наилучшие пожелания и сердечную благодарность», — говорится в послании.

Счастливый обладатель открытки от королевской четы также поблагодарил Меган и Гарри за ответ на его письмо, пишет газета The Sun.

Напомним, что на днях новоиспеченные родители крестили маленького Арчи. Закрытая церемония прошла в личной виндзорской часовне королевы Елизаветы II.

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Арчи Харрисон Маунтбэттен ВиндзорБританская королевская семьяМеган Марклпринц Гарри

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В Сети показали благодарственную открытку от Меган Маркл и принца Гарри
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