В Сети показали благодарственную открытку от Меган Маркл и принца Гарри

В начале мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями — на свет появился маленький Арчи. Тысячи поклонников королевской семьи по всему миру сразу принялись поздравлять молодых родителей.

Меган Маркл и принц Гарри по возможности стараются отвечать на добрые пожелания. Так, на днях в Сети появилось фото открытки, которую получил один из интернет-пользователей от монарших особ.

В качестве фото Меган и Гарри выбрали один из знаменитых кадров первой фотосессии с малышом, а в тексте они поблагодарили поклонника за теплые пожелания в адрес их семьи.

«Герцог и герцогиня Сассекские весьма благодарны вам за то, что вы нашли время написать нам и отметить день рождения Арчи Маунтбеттена-Виндзора. Их Королевское Высочества невероятно тронуты теми теплыми пожеланиями, которые получили в особенно радостный момент их жизни. Они посылают свои наилучшие пожелания и сердечную благодарность», — говорится в послании.

Счастливый обладатель открытки от королевской четы также поблагодарил Меган и Гарри за ответ на его письмо, пишет газета The Sun.

Напомним, что на днях новоиспеченные родители крестили маленького Арчи. Закрытая церемония прошла в личной виндзорской часовне королевы Елизаветы II.