ЗВЕЗДЫ

Нюша открыла бутылку с помощью тверка

Певица присоединилась к Bottle Cap Challenge вслед за Волочковой.

Нюша открыла бутылку с помощью тверка
Нюша. Фото: globallookpress

Звезды один за другим принимают участие в Bottle Cap Challenge, с которым ассоциируется голливудский актер Джейсон Стейтем, одним из первых поучаствовавший в нем. Он записал видео, где одним аккуратным ударом ноги с разворота умудряется открыть крышку пластиковой бутылки.

Его трюк пытался повторить Гарик Харламов, но упал во время прыжка. Кендалл Дженнер открыла бутылку на водном мотоцикле, а Анастасия Волочкова использовала в челлендже фирменный шпагат.

К Bottle Cap Challenge присоединилась Нюша. Певица продемонстрировала танцевальные умения. Благодаря тверку под зажигательную музыку певица смогла тоже справиться с крышкой.

Молодая мама вызвала бурю восторга в Instagram. Саша Савельева, которая тоже недавно родила, оценила ролик Нюши. Однако нашлись и те, кто раскритиковал фигуру певицы.

«Жирки трясутся», «То ли шорты не те одела, то ли кожа свисает», «Надеюсь, это не Нюша, у неё фигура подтянутая», «Ты стала вульгарной, стареешь, наверное», — написали в комментариях.

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#bottlecapchallengeДжейсон СтейтемНюшапопулярный флешмобпопулярный челлендж

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Нюша открыла бутылку с помощью тверка
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