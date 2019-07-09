Нюша открыла бутылку с помощью тверка

Певица присоединилась к Bottle Cap Challenge вслед за Волочковой.

Звезды один за другим принимают участие в Bottle Cap Challenge, с которым ассоциируется голливудский актер Джейсон Стейтем, одним из первых поучаствовавший в нем. Он записал видео, где одним аккуратным ударом ноги с разворота умудряется открыть крышку пластиковой бутылки.

Его трюк пытался повторить Гарик Харламов, но упал во время прыжка. Кендалл Дженнер открыла бутылку на водном мотоцикле, а Анастасия Волочкова использовала в челлендже фирменный шпагат.

К Bottle Cap Challenge присоединилась Нюша. Певица продемонстрировала танцевальные умения. Благодаря тверку под зажигательную музыку певица смогла тоже справиться с крышкой.

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Молодая мама вызвала бурю восторга в Instagram. Саша Савельева, которая тоже недавно родила, оценила ролик Нюши. Однако нашлись и те, кто раскритиковал фигуру певицы.

«Жирки трясутся», «То ли шорты не те одела, то ли кожа свисает», «Надеюсь, это не Нюша, у неё фигура подтянутая», «Ты стала вульгарной, стареешь, наверное», — написали в комментариях.