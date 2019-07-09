Семейные разборки: Топалов слегка повздорил с Тодоренко на отдыхе

Певец заявил, что доказал жене свою правоту относительно количества дней для отдыха на курорте.

Отпраздновав свадебное торжество, Влад Топалов и Регина Тодоренко отправились отдохнуть на остров Крит. Уставшие от трудовых будней супруги решили уделить отдыху десять дней, но Владу этого оказалось мало.

больше по теме Топалов потратил на свадьбу с Тодоренко больше семи миллионов рублей Шикарное торжество прошло на юге Италии в городе Сорренто.

Как рассказал певец, он в очередной раз поспорил с женой о продолжительности отпусков. Он признался, что десятидневной поездки на курорт ему не хватает «катастрофически». Поначалу он все время порывается куда-то бежать, выдумать себе важные дела, которые необходимо сделать вовремя, например, успеть на завтрак. А по-настоящему расслабиться он способен только на пятый день.

«Я начинаю «сладко тупить» и делать то, что требует тело, а не мозг», — написал Топалов в Instagram.

Артист уточнил, что все-таки доказал Регине свою правоту. Наконец, и она тоже признала, что чувствует себя, как и он.

«Почему мы, мужчины, все время правы? Ох, как же это утомительно», — в шутку посетовал Влад.

На «крик души» исполнителя ответила Лера Кудрявцева. Телеведущая отметила, что, как и Тодоренко, раньше не хотела отдыхать больше десяти дней. Теперь же ей недостаточно и месяца.