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«Жизнь продолжается»: Басков впервые высказался в соцсети после смерти отца

Филипп Киркоров в очередной раз поддержал певца и подчеркнул, что с друзьями проще справиться с горем.

«Жизнь продолжается»: Басков впервые высказался в соцсети после смерти отца
Николай Басков с отцом. Фото: instagram.com/nikolaibaskov/

Николай Басков узнал о смерти отца 1 июля. Виктор Владимирович ушел из жизни в возрасте 67 лет. В это время певец находился на гастролях в Минске, однако не отменил концерт. Басков тяжело переживал трагедию, ведь с родителем они были очень близки. Артист поддержал маму и организовал похороны.

Николай решил проститься с отцом и в общественном поле, использовав для этого соцсеть. Он посвятил папе трогательное видео с концерта, где пел его любимую композицию «Вишневая любовь». Звезду поддержали Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Лолита и экс-возлюбленная Виктория Лопырева, которая тоже переживала потерю.

После кончины Виктора Владимировича прошло чуть больше недели. Николай Басков прервал свое молчание и вернулся в Instagram, чтобы поблагодарить друзей и поклонников, которые помогли ему справиться с утратой.

«Но жизнь продолжается. Конечно, за эти дни я многое переосмыслил и по-другому посмотрел на многие вещи, поэтому я решил не замыкаться, а быть рядом с вами, продолжить творить, чтобы легче справиться с моей болью!» — написал Николай Басков.

В комментариях подписчики порадовались за певца. Не остался в стороне и Филипп Киркоров. «Как хорошо, что друзья рядом! Жизнь продолжается!» — приободрил его артист. Также Баскова поддержали Игорь Гуляев и Юлия Проскурякова и многие другие.

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«Жизнь продолжается»: Басков впервые высказался в соцсети после смерти отца
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