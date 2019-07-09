Мэрайя Кэри рассекретила число своих любовников

Мэрайя Кэри украсила обложку журнала Cosmopolitan, который выйдет в августе этого года. 49-летняя исполнительница не только снялась для издания, но и дала откровенное интервью о себе любимой.

В частности, звезда заявила, что в ее жизни было не такое уж большое количество мужчин, как многие полагают. По большей частью романы, о которых писала пресса, были плодом воображения журналистов. На самом же деле в реальности ничего подобного не было.

Кэри призналась, что в ее жизни было всего пять мужчин, а по меркам шоу-бизнеса — это просто капля в море. Она даже не против своего сравнения с монахиней, так как ее коллеги по цеху могут похвастаться гораздо большим количеством романов, пишет Cosmo.

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Напомним, что 49-летняя Мэрайя в браке была два раза. От второго мужа, музыканта Ника Кэннона, восемь лет назад она родила близнецов.

После развода она встречалась с магнатом Джеймсом Пэкером, и дело едва не дошло до свадьбы. Однако миллиардер передумал идти с певицей под венец — его не устраивала расточительность невесты.

В данный момент у певицы роман с 36-летним танцором Брайаном Танакой, с которым она познакомилась в 2016 году.