«Хочу быть содержанкой»: Водонаева устала финансово зависеть только от себя

Алена Водонаева совсем недавно рассталась с супругом. О разводе пара долгое время не сообщала, и даже после расставания они не стали вдаваться в детали, просто разъехались по разным городам.

Алена осталась в столице, где у нее работа. Девушка периодически делится, что съемки и разные проекты приносят ей хорошие деньги, но она устала все решать сама и мечтает встретить мужчину, который возьмет на себя ее заботы и траты.

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«Я всегда работала в отношениях, даже если это было не нужно. Во время первого брака я сама покупала себе брендовые сумки и туфли, после развода и более дорогие вещи», — призналась Водонаева в программе «Голая правда» на YouTube-канале Оскара Ренкеля.

Второй брак тоже не стал исключением. В решении финансовых вопросов бывшей участницы телепроекта «Дом-2» супруг особо не участвовал.

Анализируя свою жизнь, девушка признается, что мечтала бы иметь рядом состоятельного мужчину и иметь статус содержанки, а что скажут окружающие люди, ее не волнует. Судя по ее словам, она бы даже была не против заняться эскортом, но и на это прибыльное дело у теледивы и бизнес-леди нет времени.

Ранее Водонаева выступила с критикой Аллы Пугачевой, которую подвезли на личном авто прямо к вагону поезда, отправлявшегося с Рижского вокзала. Алена отметила, что сейчас настало время равноправия и «старой гвардии», которая поддерживает Пугачеву, пора понять, что правила для всех едины и нарушать их нельзя, сообщает сайт Актуальные новости.