Меган Маркл станет колумнистом Vogue на постоянной основе

Герцогиня Сассекская будет писать для британского и американского издания на актуальные для нее темы.

В начале лета этого года в прессе появилась информация, что Меган Маркл станет звездным редактором сентябрьского номера Vogue. Однако, по всей видимости, этим герцогиня Сассекская не ограничится.

В британских СМИ появилась информация, что супруга принца Гарри согласилась вести колонку в издании, но с условием, что она будет писать только на актуальные для нее темы, такие как благотворительность и защита прав женщин.

больше по теме Принц Уильям и Кейт Миддлтон открыли новую вакансию у себя в штате Герцог и герцогиня Сассекские ищут себе помощника.

Отмечается, что новый проект сейчас находится на стадии переговоров с главой американского Vogue Анной Винтур.

Маркл также заявила, что не желает, чтобы ее фото красовалось на обложке, чтобы не отвлекать внимание от важных тем, хотя внутри ее снимки в нарядах от молодых модельеров все же появятся.

Пока неясно, насколько поднимется тираж британского и американского Vogue с появлением королевской особы. Некоторые скептически относятся к идее заинтересовать модниц такими «скучными» темами, как защита прав женщин и благотворительные акции.

Впрочем, скидывать со счетов популярность Меган все же не стоит. Вполне возможно, что идея, поданная ей Амаль Клуни, оправдает себя, пишет Express.