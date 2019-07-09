На петербургский VK Fest приедут звезды «Танцев» и Comedy Club

Телеканал ТНТ соберет на фестивале юмора своих топовых артистов.

В Санкт-Петербурге 20 июля стартует очередной VK Fest, на который приедут все самые яркие звезды ТНТ. На фестивале юмора телеканал соберет комиков Comedy Club и Stand Up, звезд проектов «Танцы», «Песни» и других популярных артистов.

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Первыми на сцену выйдут ведущие радио Comedy, которым будет помогать Ольга Картункова из «Однажды в России». За два выходных дня зрители смогут увидеть интересные мастер-классы от знаменитостей, выступления стендап-комиков, интерактивные развлечения и анонс телепремьер грядущего телесезона.

Поклонников Ольги Бузовой непременно порадует Тимур Батрутдинов. Шоумен раскроет главный секрет готовящегося к выходу проекта, в котором он и телеведущая «Дома-2» вновь попробуют отыскать свои вторые половинки. А на закрытии юмористического фестиваля выступят звезды «Танцев» и новые участники проекта.

Организаторы мероприятия обещают зрителям множество приятных сюрпризов. Увидеть VK Fest смогут все желающие. ТНТ будет вести трансляцию фестиваля в официальной группе телеканала в соцсети «ВКонтакте».