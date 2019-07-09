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Пляжная романтика: Лопырева и Булатов показали семейную идиллию

35-летняя модель поделилась очередным романтическим снимком с отцом своего ребенка.

Пляжная романтика: Лопырева и Булатов показали семейную идиллию
Виктория Лопырева / Global look press

Виктория Лопырева продолжает демонстрировать подписчикам идиллию, которая царит в ее отношениях с бизнесменом и отцом своего ребенка Игорем Булатовым.

Если до рождения малыша модель скрывала своего избранника, то после появления на свет Марка Лео Лопырева все чаще выкладывает совместные романтические снимки с любимым.

В этот раз Виктория поделилась нежной фотографией, сделанной на пляже. На снимке Булатов и Лопырева обнимаются и смеются на фоне океана. Судя по кадру, новоиспеченные родители счастливы и души не чают друг в друге.

«Люди, любите!» — подписала новую фотографию в соцсети Instagram 35-летняя модель.

Многие подписчики оценили столь «теплый» кадр влюбленных, но нашлось немало и тех, кто напомнил девушке о «законе бумеранга» и о том, что она якобы увела мужчину из семьи.

Напомним, недавно Виктория опубликовала семейное фото с возлюбленным и пятимесячным ребенком. При этом лицо Марка Лео родители по-прежнему стараются скрывать.

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Виктория ЛопыреваИгорь Булатовромантическое фото

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Пляжная романтика: Лопырева и Булатов показали семейную идиллию
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