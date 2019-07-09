По стопам отца: Денис Клявер выразил желание стать актером

Денис Клявер накануне даты рождения отца поделился воспоминаниями о детстве. Илье Олейникову пришлось взять в качестве псевдонима девичью фамилию матери ради актерской карьеры. Успех пришел к артисту после создания «Городка», но путь к славе был тернистым. Именно поэтому Олейников был против, когда сын захотел стать музыкантом — не хотел повторения своей тяжелой судьбы.
Экс-солист группы «Чай вдвоем» рассказал, что рос в творческой атмосфере. Отец и его супруга Ирина часто сочиняли музыку на досуге, что стало толчком для музыкального формирования Дениса. Уже состоявшийся певец признался, что теперь созрел пойти конкретно по стопам отца и стать актером. Музыкант не уверен, что сможет перевоплотиться в другого человека на экране, но попробовал бы силы в романтической комедии.
Денис Клявер считает, что детство с родителями прошло радостно, несмотря на бедность. Музыкант всегда хотел доказать отцу, что он тоже талантлив. Олейников никогда не давил на сына, просто показывал на своем примере, как нужно жить и творить.
«Думаю, он срежиссировал всю мою жизнь (…). С момента его ухода вопрос, доволен ли он тем, что я делаю, для меня обострился. Мы с ним на каком-то другом уровне продолжаем общаться», — признался Денис Клявер в интервью «Комсомольской правде».