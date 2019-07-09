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По стопам отца: Денис Клявер выразил желание стать актером

Одному из создателей программы «Городок» Илье Олейникову в этом году могло бы исполниться 72 года.

По стопам отца: Денис Клявер выразил желание стать актером
Илья Олейников. Фото: globallookpress

Денис Клявер накануне даты рождения отца поделился воспоминаниями о детстве. Илье Олейникову пришлось взять в качестве псевдонима девичью фамилию матери ради актерской карьеры. Успех пришел к артисту после создания «Городка», но путь к славе был тернистым. Именно поэтому Олейников был против, когда сын захотел стать музыкантом — не хотел повторения своей тяжелой судьбы.

Денис Клявер. Фото
Олейников был против, когда его сын Денис Клявер решил стать музыкантом. Фото: globallookpress

Экс-солист группы «Чай вдвоем» рассказал, что рос в творческой атмосфере. Отец и его супруга Ирина часто сочиняли музыку на досуге, что стало толчком для музыкального формирования Дениса. Уже состоявшийся певец признался, что теперь созрел пойти конкретно по стопам отца и стать актером. Музыкант не уверен, что сможет перевоплотиться в другого человека на экране, но попробовал бы силы в романтической комедии.

Денис Клявер считает, что детство с родителями прошло радостно, несмотря на бедность. Музыкант всегда хотел доказать отцу, что он тоже талантлив. Олейников никогда не давил на сына, просто показывал на своем примере, как нужно жить и творить.

«Думаю, он срежиссировал всю мою жизнь (…). С момента его ухода вопрос, доволен ли он тем, что я делаю, для меня обострился. Мы с ним на каком-то другом уровне продолжаем общаться», — признался Денис Клявер в интервью «Комсомольской правде».

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актерская карьераДенис КляверИлья Олейников

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По стопам отца: Денис Клявер выразил желание стать актером
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