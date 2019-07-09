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Меган Маркл запретила болельщикам фотографировать ее на Уимблдоне

Присутствовавшие на матче зрители сочли подобную просьбу очередным чудачеством герцогини.

Меган Маркл запретила болельщикам фотографировать ее на Уимблдоне
Меган Маркл прибыла на матч как частное лицо. Фото: Global Look Press

Меган Маркл стала одной из самых узнаваемых персон в мире после того, как вместе с принцем Гарри объездила множество стран. Тем не менее, герцогиня Сассекская старается, чтобы часть ее жизни оставалась закрытой. Особенно это проявилось после рождения ее сына.

Тем не менее, ее появление в Уимблдоне на матче Серены Уильямс 4 июля стало настоящей сенсаций, так как поклонники думали ее увидеть только на крестинах Арчи Харрисона.

Однако, как рассказала медиа-консультант, находившаяся по соседству с королевской особой во время теннисной игры, Меган попросила сидящих с ней рядом уважать ее личное пространство и не фотографировать ее.

64-летней Салли Джонс было сказано воздержаться от съемки, так как Маркл прибыла туда как частное лицо.

Об этом ей сообщил охранник августейшей особы. Медиа-консультант назвала просьбу Меган «еще одним проявлением глупого чудачества герцогини в попытке все контролировать».

«Мне показалось, что сотрудник секьюрити чувствовал себя не в своей тарелке. Он был несколько сбит с толку из-за того, что ему приказали передать подобную просьбу», — поделилась Джонс своими впечатлениями.

«Я ответила, что иначе, как дичью это не назовешь, так как даже если бы я попыталась сфотографировать ее, то единственное, что мне удалось бы снять — это мутный кадр с ее правым ухом», — добавила она.

При этом во дворце, комментируя просьбу Маркл, отметили, что это обычная практика, когда публику просят воздержаться от съемки, если члены королевской семьи появляются в свете как частные лица, пишет Express.

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Меган Маркл запретила болельщикам фотографировать ее на Уимблдоне
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