Меган Маркл запретила болельщикам фотографировать ее на Уимблдоне

Меган Маркл стала одной из самых узнаваемых персон в мире после того, как вместе с принцем Гарри объездила множество стран. Тем не менее, герцогиня Сассекская старается, чтобы часть ее жизни оставалась закрытой. Особенно это проявилось после рождения ее сына.

Тем не менее, ее появление в Уимблдоне на матче Серены Уильямс 4 июля стало настоящей сенсаций, так как поклонники думали ее увидеть только на крестинах Арчи Харрисона.

Однако, как рассказала медиа-консультант, находившаяся по соседству с королевской особой во время теннисной игры, Меган попросила сидящих с ней рядом уважать ее личное пространство и не фотографировать ее.

64-летней Салли Джонс было сказано воздержаться от съемки, так как Маркл прибыла туда как частное лицо.

Об этом ей сообщил охранник августейшей особы. Медиа-консультант назвала просьбу Меган «еще одним проявлением глупого чудачества герцогини в попытке все контролировать».

«Мне показалось, что сотрудник секьюрити чувствовал себя не в своей тарелке. Он был несколько сбит с толку из-за того, что ему приказали передать подобную просьбу», — поделилась Джонс своими впечатлениями.

больше по теме В кулоне Маркл разглядели «секретное» послание сыну Появление герцогини Сассекской на Уимблдоне произвело настоящий фурор.

«Я ответила, что иначе, как дичью это не назовешь, так как даже если бы я попыталась сфотографировать ее, то единственное, что мне удалось бы снять — это мутный кадр с ее правым ухом», — добавила она.

При этом во дворце, комментируя просьбу Маркл, отметили, что это обычная практика, когда публику просят воздержаться от съемки, если члены королевской семьи появляются в свете как частные лица, пишет Express.