Роман Овсянниковой из «Дома-2» с турецким бизнесменом окончился побоями

Уже в Москве девушка, столкнувшаяся с насилием, обратилась за помощью к врачам.

Страстный роман бывшей участницы телепроекта «Дом-2» Марго Овсянниковой с турецким бизнесменом закончился печально — мужчина поднял на девушку руку.

Молодой певице стало так плохо, что ей пришлось даже обратиться в больницу, но уже в России. Из Турции она стремительно уехала сразу же после инцидента.

Еще несколько дней назад поклонники радовались за Овсянникову, ведь в ее жизни появился новый мужчина. Девушка не скрывала своей влюбленности и публиковала совместные фото с турком, при этом не показывала его лицо. Однако счастье пары длилось недолго.

«Так получилось, что ему не понравилось видео с моим участием, сделанное в Сочи. Он решил, что я развязно себя вела… Поднял на меня руку, точнее, ударил головой о стену. После этого я сразу уехала из Стамбула», — сказала Марго в интервью журналу StarHit.

Уже в России Овсянниковой стало еще хуже. У нее появились головные боли и слабость. Врачи подозревают, что удар мог вызвать сотрясение мозга, но пока диагноз ставить не стали. Теперь бывшей звезде «Дома-2» придется пройти обследование.

О кавалере из Турции известно немногое. Так, ему 30 лет и он работал в крупной строительной компании. Девушка отмечает, что удивилась такому развитию событий, ведь она была знакома с мужчиной несколько лет и никогда не замечала за ним агрессии.