Виторган не может отучить полуторагодовалую дочь от пустышки

Эммануил Виторган и его третья супруга Ирина Млодик воспитывают полуторагодовалую дочку Этель. Примечательно, что малышка младше своего племянника — сына Максима Виторгана и Ксении Собчак — на год и три месяца. Платон появился на свет в ноябре 2016 года.

Кроме того, наследник Эммануила Гедеоновича и его ныне покойной второй супруги Аллы Балтер является отцом двух уже взрослых детей: 22-летней дочери Полины и 18-летнего Даниила.

На личной страничке в Instagram актер опубликовал свежее фото с маленькой Этель. На снимке родители держат девочку за руки. Для малышки Ирина Млодик выбрала джинсы и розовый свитер. Подобрав сандалии в тон кофточке. Пока Виторгану не удается отучить кроху от пустышки и это при том, что в еще феврале девочке исполнился годик.

Примечательно, что сын Ксении Собчак стал изучать китайский язык, как и наследница олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки — четырехлетняя Надежда. К слову, 5-летние двойняшки Аллы Пугачевой и шоумена Максима Галкина — Лиза с братиком Гарри — учат французский.