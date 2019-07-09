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Кендалл Дженнер присоединилась к флешмобу с бутылкой

Младшая сестра Ким Кардашян повторила знаменитый трюк, стоя на гидроцикле и в бикини.

Кендалл Дженнер присоединилась к флешмобу с бутылкой
Кендал Дженнер открыла бутылку ногой. Фото: globallookpress.com

Кендалл Дженнер присоединилась к флешмобу, который приобрел популярность после ролика, опубликованного в Сети актером Джейсоном Стейтемом. Младшая сестра Ким Кардашян блестяще справилась с поставленной задачей – открыть ногой бутылку, с разворота свернув с нее крышку.

Девушка максимально усложнила процесс. На видео в Instagram она успешно проделывает трюк, стоя в бикини на движущемся гидроцикле. Эти кадры вызвали настоящий фурор среди поклонников звездного семейства Кардашян – Дженнер. Меньше, чем за сутки с момента публикации, видео посмотрели 20 миллионов пользователей соцсети, их число продолжает расти почти на миллион человек каждый час.

Одними из первых в комментариях к посту выразили свое восхищение ловкостью Кендалл ее сестры — Ким, Кортни, Кайли и Хлои, а также Хейли Болдуин, от которой Дженнер и приняла эстафету. Ранее красавица-супруга Джастина Бибера точно так же открыла бутылку, но проделала это на суше, двигаясь на авто.

Как сообщал портал teleprogramma.pro, к флешмобу присоединились и многие российские звезды. Так, Анастасия Волочкова свинтила бутылочную крышку, стоя на пуантах, а Гарик Харламов упал, пытаясь переплюнуть Стейтема.

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#bottlecapchallengeInstagramДжейсон СтейтемКендалл Дженнерфлешмобфото в бикини

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Кендалл Дженнер присоединилась к флешмобу с бутылкой
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