После свадьбы: Тодоренко в розовом купальнике позировала в бассейне

На личной страничке в Instagram Регина Тодоренко опубликовала свежий кадр из недавней фотосессии. Ранее телеведущая уже рассказывала о том, как она вместе с мужем Владом Топаловым любовалась закатами в Сорренто, наслаждаясь своими свадебными итальянскими каникулами.

Примечательно, что именно избранник ведущей шоу «Пятница с Региной» настоял на организации торжества. Влад захотел порадовать возлюбленную свадебной церемонией. Несмотря на то, что молодые люди расписались в загсе еще в октябре, праздник по этому случаю они устроили только спустя девять месяцев.

Несколькими часами ранее возлюбленная музыканта Влада Топалова поделилась с подписчиками фото, на котором она запечатлена в бассейне. Телеведущая примерила ярко-розовый купальник.

«Всем вам по дому на пляже!! И пусть будет хорошее настроение. В отеле бассейны с полуморской водой, а это для меня один из важнейших критериев отбора гостиницы», — подметила Регина.

Телеведущая в купальнике продемонстрировала плоды своего похудения. Сбросить лишний вес супруга исполнителя смогла благодаря диете кормящей мамы.