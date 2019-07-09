В Сети обсудили изменившуюся фигуру Кристины Агилеры

Кристина Агилера, некогда стройная худышка, уже довольно давно борется с лишними килограммами.

Звезда призналась западным журналистам, что много чего испробовала. Садилась на диету и худела, но после этого снова набирала вес. Пробовала ЗОЖ, старалась изо всех сил, но затем срывалась. То есть вновь налегала на вредный фаст-фуд и сладости.

Друзья советовали ей заняться спортом, но заставлять себя Агилера не любит. А любой стресс по привычке заедает вредной едой.

На недавней Неделе высокой моды в Париже певица хоть и прятала фигуру под безразмерными платьями, но скрыть лишние кило от публики так и не смогла.

И вот за последнюю неделю ей удалось взять себя в руки и частично сбросить вес. На радостях она тут же выложила в Instagram свое фото, где выглядит хоть и полноватой, но уже куда более стройной.

Поклонники надеются, что вес певицы стабилизируется и она порадует их не только своими блестящими выступлениями, но и стильными концертными костюмами.