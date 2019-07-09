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Анна Михалкова призналась, что считает самой большой роскошью в жизни

Актриса дала понять, что любит, когда у нее все структурировано, разложено по папкам и по алфавиту. Это касается и техники, и жизни в целом.

Анна Михалкова призналась, что считает самой большой роскошью в жизни
Анна Михалкова рассказала о самой большой роскоши в наше время ФОТО:Global Look Press

Анна Михалкова призналась, что очень ценит, когда ее окружает порядок. Речь идет не только о чистоте, но и структурированности. Актриса обожает, когда все организовано по смыслу, по алфавиту, по группам. Даже в ее телефоне все приложения разобраны по папкам: еда, школа, игры.

«В наше время самая большая роскошь — это время», — рассуждает Михалкова в своем Instagram.

Порядок во всем помогает ей не тратить драгоценные минуты на поиски того или иного приложения, адреса или номера телефона. Когда все на своих местах, ее «умная голова не болит, а только пьёт кофе на крылечке с Лидусей)».

Ранее Анна Михалкова поделилась, что целый год пыталась похудеть. Трудоемкий процесс увенчался успехом — она смогла сбросить 15 килограммов. Подписчики отметили, как она постройнела и помолодела, пишет сайт argumenti.ru.

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Анна Михалкова

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Анна Михалкова призналась, что считает самой большой роскошью в жизни
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