Анна Михалкова призналась, что считает самой большой роскошью в жизни

Актриса дала понять, что любит, когда у нее все структурировано, разложено по папкам и по алфавиту. Это касается и техники, и жизни в целом.

Анна Михалкова призналась, что очень ценит, когда ее окружает порядок. Речь идет не только о чистоте, но и структурированности. Актриса обожает, когда все организовано по смыслу, по алфавиту, по группам. Даже в ее телефоне все приложения разобраны по папкам: еда, школа, игры.

«В наше время самая большая роскошь — это время», — рассуждает Михалкова в своем Instagram.

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Порядок во всем помогает ей не тратить драгоценные минуты на поиски того или иного приложения, адреса или номера телефона. Когда все на своих местах, ее «умная голова не болит, а только пьёт кофе на крылечке с Лидусей)».

Ранее Анна Михалкова поделилась, что целый год пыталась похудеть. Трудоемкий процесс увенчался успехом — она смогла сбросить 15 килограммов. Подписчики отметили, как она постройнела и помолодела, пишет сайт argumenti.ru.