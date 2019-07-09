ЗВЕЗДЫ

Джиган и Оксана Самойлова показали детям Букингемский дворец

Семья рэпера проводит каникулы в Англии.

Джиган и Оксана Самойлова показали детям Букингемский дворец
Джиган и Оксана Самойлова/instagram.com

Джиган и Оксана Самойлова отправились на три дня в Великобританию, захватив с собой родителей и старших дочек, — 7-летнюю Ариелу и 5-летнюю Лею. Младшую, 2-летнюю Майю, пара решила не брать в экскурсионный тур.

На странице Оксаны в Instagram появилось очередное фото из репортажа, который семья ведет в путешествии: сама Самойлова, рэпер и их дочери позируют на фоне Букингемского дворца в Лондоне.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми/instagram.com

«Да-да, мы не взяли Майю в эту поездку, и это было очень правильное решение. Тащить ее на 3 дня в Лондон было абсолютно бессмысленно. Ей все это тысячелетнее великолепие пока что вообще не интересно. Даже старшие наши тут немного сошли сума от 10-ти часовых пеших прогулок. В следующий раз их тоже не возьмем», — подписала кадр Оксана.

Самойленко опубликовала и отдельное фото старшей красавицы-дочери Ариелы на классической английской лужайке, вызвав массу комплиментов в адрес очаровательной девочки.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ДжиганОксана Самойлова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Джиган и Оксана Самойлова показали детям Букингемский дворец
Интересно?
Поделись с друзьями: