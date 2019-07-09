Джиган и Оксана Самойлова показали детям Букингемский дворец

Джиган и Оксана Самойлова отправились на три дня в Великобританию, захватив с собой родителей и старших дочек, — 7-летнюю Ариелу и 5-летнюю Лею. Младшую, 2-летнюю Майю, пара решила не брать в экскурсионный тур.

На странице Оксаны в Instagram появилось очередное фото из репортажа, который семья ведет в путешествии: сама Самойлова, рэпер и их дочери позируют на фоне Букингемского дворца в Лондоне.

«Да-да, мы не взяли Майю в эту поездку, и это было очень правильное решение. Тащить ее на 3 дня в Лондон было абсолютно бессмысленно. Ей все это тысячелетнее великолепие пока что вообще не интересно. Даже старшие наши тут немного сошли сума от 10-ти часовых пеших прогулок. В следующий раз их тоже не возьмем», — подписала кадр Оксана.

Самойленко опубликовала и отдельное фото старшей красавицы-дочери Ариелы на классической английской лужайке, вызвав массу комплиментов в адрес очаровательной девочки.