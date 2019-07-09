Роза Сябитова дала совет, как уйти от неверного мужчины

Как считает телесваха, нужно отвлечься от ситуации и уехать в отпуск.

Телеведущая Роза Сябитова в Instagram дала совет одной из своих подписчиц, которая никак не может разорвать отношения с некогда любимым мужчиной. Сваха рассказала, что девушке всего 19 лет. Она на протяжении четырех лет встречалась с мужчиной, который намного старше. Более того, ее избранник не так давно женился на другой. Причем, супруга ждет ребёнка.

Мужчина не собирается отказываться от любовницы. А девушка никак не может поставить точку в этих отношениях, хотя это давно нужно сделать.

«Что тут порекомендовать? Конечно, уходить от мужчины! Очень уж удобно он устроился! Как найти силы? Для начала отвлечься от ситуации — уехать подальше от мужчины и побыть наедине с собой. Тем более сейчас лето! Самое время отправиться за свежими впечатлениями и новыми знакомствами. А там, глядишь, и приличный мужчина появится!» – заявила телесваха.

Отметим, что Роза Сябитова часто дает советы подписчикам в социальных сетях. Многие пользователи не перестают благодарить за это ведущую программы «Давай поженимся».