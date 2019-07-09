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Ким Кардашян временно вновь превратилась в блондинку

Звезда реалити-шоу вернулась к блонду благодаря рекламному ролику.

Ким Кардашян временно вновь превратилась в блондинку
Ким Кардашьян/instagram.com

39-летняя Ким Кардашян поделилась фото в Instagram, на котором она снова предстала в образе блондинки. На снимке ее не так просто узнать. Время от времени актриса и модель меняет имидж, в основном для рекламных кампаний. Так произошло и на этот раз: Ким рекламирует собственный бренд косметики.

Ким Кардашьян/instagram.com

«Позвольте представить Огненную коллекцию», — подписала фото Ким, представляя средства декоративной косметики солнечных, ярких тонов. Поддерживая идею, Ким облачилась в кожаный красно-оранжевый корсет в форме языков пламени.

Отметим, что на этот раз фотосессия получилась довольно сдержанной, обошлось без обнаженного тела и рисованных кадров. Ранее Ким рассказывала, что ее муж, музыкант Канье Уэст, не любит откровенные фотосессии жены, но ему приходится мириться с ними и воспринимать их как часть профессиональной деятельности супруги. Возможно, ради мужа Ким решила «сбросить обороты» и ограничилась фото, где представила во всей красе только декольте.

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Ким Кардашьян

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Ким Кардашян временно вновь превратилась в блондинку
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