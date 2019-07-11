Криштиану Роналду в одиночестве устроил себе каникулы на Мадейре

Один из лучших футболистов мира Криштиану Роналду принадлежит породе спортсменов-трудоголиков, которые не так часто устраивают себе отдых и не расстаются с мячом и на курортах. Однако моменты отдыха звезда футбола отражает в социальных сетях с не меньшим энтузиазмом, чем игры и соревнования. Так, на своей странице в Instagram Роналду опубликовал снимок, сделанный в гостинице португальской Мадейры.

«Всегда приятно провести несколько дней на моем прекрасном острове!» — подписал снимок Роналду и получил в ответ множество комментариев с комплиментами, в том числе от земляков-португальцев.

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Судя по публикациям в соцсетях Криштиану собирался на Мадейру еще в конце июня, но доехать до курорта спортсмену удалось только в июле. Пока не известно, отдыхает ли Криштиану один или с семьей. Судя по всему, он наслаждается коротким отпуском в одиночестве. Ранее Роналду выложил на своей странице в Instagram немало фото с отдыха на французской Ривьере в обществе подруги Джорджины Родригес и детей.