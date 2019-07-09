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Пересильд высказалась о дочерях: «Так хочется их уберечь от ошибок»

Актриса отдает себе отчет в том, что не сможет внушать девочкам собственные мысли, когда они станут взрослыми.

Пересильд высказалась о дочерях: «Так хочется их уберечь от ошибок»
Юлия Пересильд (Фото: Globallookpress.com)

34-летняя Юлия Пересильд воспитывает двоих дочерей: старшая Анна появилась на свет в 2009 году, а младшая Мария родилась в 2012-м. Отцом девочек стал кинорежиссер Алексей Учитель. Актриса, рассказывая о детстве, признавалась, что в юности была настоящим сорванцом. Знаменитость не скрывает: дочери очень похожи на нее в раннем возрасте, но при этом каждая проявляет себя, как отдельная личность — с собственным характером, желаниями и стремлением.

Рассуждая о непростой родительской участи, Юлия заверила: она надеется на то, что у нее хватит смелости и силы воли отпустить их, не навязывая свое видение мира, личные мысли и ощущения.

«Говорить — да, делиться мнением — да, но не навязывать. Думаю, для всех мам это очень сложная история. Так хочется построить каменную стену вокруг ребенка, спланировать, как и что будет в его жизни, уберечь от ошибок. Но нельзя», – призналась Юлия Пересильд в интервью woman.ru.

При этом актриса не сомневается в том, что родители должны уметь прощать ошибки своим детям. Знаменитость напомнила, что каждый имеет право на личный опыт. По словам Юлии, дети вряд ли смогут чему-то научиться, если их оберегать от всех проблем. Наступать они должны исключительно «на свои грабли».

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Пересильд высказалась о дочерях: «Так хочется их уберечь от ошибок»
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