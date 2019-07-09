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Екатерина Варнава «зажгла» в Амстердаме под песню Сергея Лазарева

Артистка весело проводит время с друзьями в Нидерландах, гуляя ночи на пролет.

Екатерина Варнава «зажгла» в Амстердаме под песню Сергея Лазарева
Екатерина Варнава/instagram.com

Екатерина Варнава зажигательно сплясала на палубе туристического судна, пытаясь расшевелить друзей, которые после ночных гуляний были явно не в лучшей форме. Видео своего «выступления» она выложила в Instagram.

«Старое доброе амстердамское утро», — подписала ролик Варнава и адресовала его другу Сергею Лазареву, под трек которого артистка исполнила довольно эротический номер.

Довольный Лазарев буквально через несколько минут перепостил публикацию в своем аккаунте, подписав: «Катюня в Амстердаме поймала волны ночного города… или чего-то еще.. Обожаю!».

Кстати, ранее Варнава не менее артистично двигалась под сингл Майкла Джексона, повторяя движение поп-кумира. В итоге она заслужила искреннее восхищение и похвалу подписчиков. Оно и немудрено: Варнава не один год совмещала выступления Comedy Woman с работой в качестве хореографа-постановщика.

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Катюня @kativarnava в Амстердаме поймала Волны Ночного города…. или чего-то еще 😂😂😂 обожаю!!! ❤️❤️❤️ my best friend ❤️ #Лови #Lovi #Repost @kativarnava ・・・ Старое доброе амстердамское утро🥂🍓 #music @lazarevsergey — lovi

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Напомним, Екатерина Варнава несколько лет встречается с хореографом Константином Мякиньковым.

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Екатерина ВарнаваСергей Лазарев

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Екатерина Варнава «зажгла» в Амстердаме под песню Сергея Лазарева
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