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Апина исключила роман с мужчиной младше ее по возрасту

Певица очень настороженно относится к разнице в возрасте.

Апина исключила роман с мужчиной младше ее по возрасту
Алена Апина сейчас одинока/globallookpress.com

Певица Алена Апина сообщила, что никогда бы не завела роман с мужчиной, который намного младше ее. Отметим, что самой звезде сейчас 54 года. Как заметила Апина, ей важно, чтобы в детстве с любимым мужчиной она смотрели одни и те же мультфильмы.

Алена Апина сейчас одинока/globallookpress.com

Добавим, что в 2016 году Алена Апина рассталась со своим вторым супругом, кинопродюсером Александром Иратовым, с которым была вместе много лет. Сейчас звезда одинока.

Также Апина рассказала, что очень рада тому факту, что много лет назад перебралась из родного города в Москву. Как считает исполнительница, она бы просто «спилась» в Саратове. Такое случилось со многими ее друзьями. «Или впала бы в другую крайность — превратилась в городскую сумасшедшую и бубнила под нос любимые мотивчики. А люди проходили бы мимо, крутили пальцем у виска и пугали бы мною детей, потому что мои мелодии были бы оперно-симфонические, а значит, мало кому понятные. Вот такой фильм ужасов, блин!» — заметила звезда.

Как сказала Алена Апина, она не умеет быть артисткой вне сцены. За это она себя порой корит. Певица не любит раздавать автографы и выслушивать комплименты в свой адрес. Она всегда восхищена своими коллегами, которые умеют неформально общаться с публикой. Сама она понимает, что учиться этому уже поздно, сообщает «СтарХит».

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Александр ИратовАлена АпинаМоскваСаратов

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Апина исключила роман с мужчиной младше ее по возрасту
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