ЗВЕЗДЫ

Жена Реввы устроила в отпуске зажигательные танцы с дочкой

Звездная семья не теряет времени на каникулах.

Жена Реввы устроила в отпуске зажигательные танцы с дочкой
Супруга Александра Реввы постаивла на место подписчицу ФОТО: www.instagram.com/angelikarevva/

Супруга Александра Реввы вызывает неподдельный интерес у поклонников юмориста. Утонченная, жизнерадостная брюнетка не перестает радовать подписчиков, то и дело выкладывая интересные фото или зажигательные видео. Один из последних роликов в Instagram, которым поделилась девушка, заряжает позитивом.

Анжелика устроила зажигательные танцы вместе с дочкой. Семья находится на отдыхе и, видимо, импровизированная танцплощадка расположена в отеле. Супруга Реввы профессионально занималась хореографией, поэтому на танцполе ей нет равных. Первым ролик прокомментировал глава семейства.

Артур Пирожков, он же Александр Ревва, написал, что его девчонки «все в папу». А вот подписчики сразу же стали отпускать колкости в адрес супруги юмориста.

«А рот зачем открывать, когда танцуешь? Видно, что образования нет», — написала подписчица с закрытым аккаунтом.

Но, видимо, Анжелика не из тех, кто прощает незаслуженные упреки. Она сразу же ответила «доброжелательнице».

«Тупизм — уровень Бог, а по глазам погоду не подскажешь, образованная?» — иронично ответила владелица странички.

Ранее Анжелика Ревва поделилась с подписчиками, что осуществила мечту своего любимого мужа. Они всей семьей отправились в Барселону. Юморист давно хотел посетить данный город, сообщает Пятый канал.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр РевваАнжелика Ревва

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Жена Реввы устроила в отпуске зажигательные танцы с дочкой
Интересно?
Поделись с друзьями: