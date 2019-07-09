Жена Реввы устроила в отпуске зажигательные танцы с дочкой

Звездная семья не теряет времени на каникулах.

Супруга Александра Реввы вызывает неподдельный интерес у поклонников юмориста. Утонченная, жизнерадостная брюнетка не перестает радовать подписчиков, то и дело выкладывая интересные фото или зажигательные видео. Один из последних роликов в Instagram, которым поделилась девушка, заряжает позитивом.

Анжелика устроила зажигательные танцы вместе с дочкой. Семья находится на отдыхе и, видимо, импровизированная танцплощадка расположена в отеле. Супруга Реввы профессионально занималась хореографией, поэтому на танцполе ей нет равных. Первым ролик прокомментировал глава семейства.

Артур Пирожков, он же Александр Ревва, написал, что его девчонки «все в папу». А вот подписчики сразу же стали отпускать колкости в адрес супруги юмориста.

«А рот зачем открывать, когда танцуешь? Видно, что образования нет», — написала подписчица с закрытым аккаунтом.

Но, видимо, Анжелика не из тех, кто прощает незаслуженные упреки. Она сразу же ответила «доброжелательнице».

«Тупизм — уровень Бог, а по глазам погоду не подскажешь, образованная?» — иронично ответила владелица странички.

Ранее Анжелика Ревва поделилась с подписчиками, что осуществила мечту своего любимого мужа. Они всей семьей отправились в Барселону. Юморист давно хотел посетить данный город, сообщает Пятый канал.