ЗВЕЗДЫ

Каникулы в Камбодже: Барановская с детьми прокатилась на бамбуковом поезде

Телеведущая весело проводит время с наследниками.

Каникулы в Камбодже: Барановская с детьми прокатилась на бамбуковом поезде
Юлия Барановская/instagram.com

Юлия Барановская чудесно проводит время с тремя детьми в Лаосе. По ее словам, в Камбодже они почувствовали особую атмосферность и настроение.

На видео, которым 34-летняя Юлия поделилась с подписчиками в Instagram, она вместе с детьми спела знаменитую песню из мультфильма «Бременские музыканты» «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету…».

Дети Юлии и футболиста Андрея Аршавина Артем, Яна и Арсений во время импровизированного концерта ехали рядом с мамой на бамбуковом поезде. Телеведущая солировала, а наследники слегка подпевали ей.

View this post on Instagram

Семья ❤❤❤ С праздником, дорогие мои 😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘 А наши приключения продолжаются! Сегодня был третий день, программа была насыщенной, все напишу, где мы были в следующем посте. А пока бамбуковый поезд, который раньше перевозил рис, а теперь катает туристов) Это оказалось очень весело. Спасибо нашему гиду @indochina_guide за ещё один потрясающий день!

A post shared by Yulia Baranovskaya (@baranovskaya_tv) on

«Наши приключения продолжаются! Сегодня был третий день, программа насыщенная, все напишу..  А пока— бамбуковый поезд, который раньше перевозил рис, а теперь катает туристов. Это оказалось очень весело», — подписала видео Барановская.

Напомним, в гражданском браке Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили девять лет. Некоторое время назад, после очередного развода, футболист возобновил общение с детьми.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Юлия Барановская

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Каникулы в Камбодже: Барановская с детьми прокатилась на бамбуковом поезде
Интересно?
Поделись с друзьями: