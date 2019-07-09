Каникулы в Камбодже: Барановская с детьми прокатилась на бамбуковом поезде

Юлия Барановская чудесно проводит время с тремя детьми в Лаосе. По ее словам, в Камбодже они почувствовали особую атмосферность и настроение.

На видео, которым 34-летняя Юлия поделилась с подписчиками в Instagram, она вместе с детьми спела знаменитую песню из мультфильма «Бременские музыканты» «Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по белу свету…».

Дети Юлии и футболиста Андрея Аршавина Артем, Яна и Арсений во время импровизированного концерта ехали рядом с мамой на бамбуковом поезде. Телеведущая солировала, а наследники слегка подпевали ей.

«Наши приключения продолжаются! Сегодня был третий день, программа насыщенная, все напишу.. А пока— бамбуковый поезд, который раньше перевозил рис, а теперь катает туристов. Это оказалось очень весело», — подписала видео Барановская.

Напомним, в гражданском браке Андрей Аршавин и Юлия Барановская прожили девять лет. Некоторое время назад, после очередного развода, футболист возобновил общение с детьми.