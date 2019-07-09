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Кристина Асмус установила личный рекорд в театре Ермоловой

Она сыграла больше всех ролей в сезоне 2018-2019 года.

Кристина Асмус установила личный рекорд в театре Ермоловой
Кристина Асмус сыграла больше всего женских ролей в театральном сезоне 2018-2019 года ФОТО: Global Look Press

Кристина Асмус поделилась с поклонниками итогами театрального сезона 2018-2019 года. Прошли последние спектакли и теперь актеры уходят на каникулы и попутно подводят итоги. Оказывается, в театре Ермоловой, где служит супруга Гарика Харламова, Кристина Асмус установила настоящий рекорд. Из всех актрис театра на ее долю выпало больше всего ролей.

«И это при том, что один спектакль в начале сезона у меня сняли, а от второго я отказалась», — делится с подписчиками звезда.

Снимок со своим художественным руководителем Олегом Меньшиковым Кристина подписала следующим образом: «межгалактическое селфи».

Кстати, в театре актриса служи уже семь лет. Она попала на сцену сразу после института, пришла на «самое обыкновенное прослушивание» и осталась.

«Спасибо каждому члену нашей банды за тотальное счастье. Дальше больше!», — пишет Кристина Асмус.

Ранее Кристина Асмус назвала трех самых красивых, по ее мнению, женщин России. Ее фаворитами являются Равшана Куркова, Юлия Снигирь и Юлия Пересильд.

Актриса попросила подписчиков принять участие в опросе и предложить свои варианты, но сразу оговорилась, что ее саму указывать нельзя, пишет сайт OA.

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Кристина АсмусОлег Меньшиков

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Кристина Асмус установила личный рекорд в театре Ермоловой
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