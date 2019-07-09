ЗВЕЗДЫ

Кучера поделился снимком жены в белье перед родами

Супруга актера находится в одной из клиник Майами.

Кучера поделился снимком жены в белье перед родами
Жена Оскара Кучеры родит со дня на день/globallookpress.com

Актер театра и кино Оскар Кучера в Instagram поделился снимком своей супруги Юлии в нижнем белье. Девушка уже находится в одной из клиник Майами, где в самое ближайшее время у звездной пары должен появиться ребенок. «Ну что, загрузка завершена, с Богом!» — заявил актер.

Отметим, что Юлия — третья жена Кучеры. От этого брака у него трое детей – двое сыновей и дочь. Также у музыканта есть сын от второго брака с Майей Марковой. Юноша пошел по стопам отца и стал актером.

Не так давно Оскар Кучера попал в неприятную ситуацию. Пользователи раскритиковали его за то, что он его жена будет рожать в Америке. Актеру сказали, что в России также хватает хороших клиник, где бы Юлия Кучера могла спокойно родить четвертого ребенка.

В ответ Кучера заявил, что он поехал вместе с семьей в Америку только потому, что остальным детям также нужен летний отдых. В США дети смогут спокойно загорать и купаться. После родов актер вместе с семьей и новорожденным малышом намерен вернуться в Россию.

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МайамиМайя МарковаОскар КучераЮлия Кучера

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Кучера поделился снимком жены в белье перед родами
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