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Сябитова и Володина вступились за Гузееву после роликов Харламова

Шоумен продолжает высмеивать ведущую программы «Давай поженимся!» и ее героев.

Сябитова и Володина вступились за Гузееву после роликов Харламова
Роза Сябитова/instagram.com

Лариса Гузеева — одна из самых часто встречающихся персон в Instagram Гарика Харламова. Шоумен не пропускает очередные выпуски и делает видеонарезки эпизодов, высмеивая хозяйку студии. Один из роликов, в котором Гузеева произносит нецензурное слово, вызвал ажиотаж, набрал множество лайков и комментариев. Соведущие программы Роза Сябитова и Василиса Володина поделились своим видением ситуации с журналистами Teleprogramma.pro.

Сябитова заявила, что, когда Гарик делает подобные вещи, он должен думать о последствиях. «Не все ж «пипл хавает»… Фраза была вырвана из контекста и опубликована, это было очень плохо… Когда я вижу, что человек делает что угодно, лишь бы собрать нужное ему количество подписчиков, мне становится по-человечески жалко Гарика. Потому что все имеет свое начало и свой конец. Когда ты уходишь с пьедестала, ты это чувствуешь и видишь, что интерес к тебе падает», — вступилась за Гузееву Сябитова.

Василиса Володина  также посчитала, что Харламов перешел границу смешного и продолжение нападок на программу с его стороны просто неэтично. По мнению Василисы, если имеет место систематическое подшучивание, это говорит об отсутствии вежливости и этики у человека.

«Выбрать женщину мишенью и на ней упражняться — это не очень прилично», — высказалась соведущая программы «Давай поженимся!»

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Много лет назад в далекой далекой галактике …. )

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Сябитова и Володина вступились за Гузееву после роликов Харламова
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