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Подавшая на развод Лолита призвала женщин не бояться осуждения

Ведь многое, что произошло в жизни самой певицы, было в том числе из-за этого.

Подавшая на развод Лолита призвала женщин не бояться осуждения
Певица Лолита Милявская призвала женщин жить своим умом. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Певица Лолита Милявская – настоящий лидер. Харизматичная и волевая, она не только может вступить в борьбу с коммунальными службами или вставать на чью-то защиту. Многие из ее высказываний стали правилами жизни для ее поклонниц.

С новыми пожеланиями в адрес представительниц прекрасного пола певица обратилась в эфире программы «Эксклюзив». Очередной выпуск шоу был посвящен жизни артистки и ее расставанию с 43-летним мужем Дмитрием Ивановым.

Певица пожелала женщинам не становиться зависимыми от общественного времени: касается ли это внешности, работы или любви. И рожать детей Лолита настоятельно посоветовала тогда, когда это надо самой женщине, а не в угоду чьим-то ожиданиям.

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Подавшая на развод Лолита призвала женщин не бояться осуждения
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