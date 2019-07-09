«Разрывное место!»: Павел Воля поделился впечатлениями от отдыха на Розе Хутор

Звездная супружеская пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева — провели три недели в середине лета в семейном лагере на территории Розы Хутор, в Сочи. По результатам пребывания Воля выложил в Instagram видеоролик, в котором поделился впечатлениями с подписчиками, агитируя россиян отдыхать у себя на родине.

В ролике Павла поднимается по горной дороге — жены и детей рядом нет. «Никогда не думал, что одно из лучших ощущений, это когда тебя пес тащит по лесу, по щебню, удовольствие незабываемое. Идем до водопада, в горном лесу. Какое это чудо! Вообще по итогу пребывания трех недель в Розе Хутор, ребята, хочу сказать, что это — разрывное место. Одно из самых лучших летних времяпрепровождений за последние несколько лет! — не скрывал восхищения Воля. — Мы побывали везде, такое количество троп восхождений! Такое количество разных детских движух было. Просто супержизнь для взрослых и детей. Я всем от души советую. Роза Хутор, спасибо вам за лето от души».

Обращаясь к псу, в порыве чувств Павел поблагодарил и его: «Ермак, спасибо и тебе!».

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля рассказали в своих аккаунтах о том, что они вместе с детьми, Софией и Робом, отдыхают на Розе Хутор. Пара выкладывала фотографии с отдыха. Родители вместе с детьми поднимались по горным тропам, ходили в походы, любовались водопадами, каталась на электро-велосипедах. После такого восторженного отклика Воли можно предположить, что звездное семейство обязательно повторит путешествие в Сочи.