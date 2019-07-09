ЗВЕЗДЫ

«Разрывное место!»: Павел Воля поделился впечатлениями от отдыха на Розе Хутор

Семья шоумена завершила каникулы в Сочи.

«Разрывное место!»: Павел Воля поделился впечатлениями от отдыха на Розе Хутор
Павел Воля/instagram.com

Звездная супружеская пара — Павел Воля и Ляйсан Утяшева  — провели три недели в середине лета в семейном лагере на территории Розы Хутор, в Сочи. По результатам пребывания Воля выложил в Instagram видеоролик, в котором поделился впечатлениями с подписчиками, агитируя россиян отдыхать у себя на родине.

В ролике Павла поднимается по горной дороге — жены и детей рядом нет. «Никогда не думал, что одно из лучших ощущений, это когда тебя пес тащит по лесу, по щебню, удовольствие незабываемое. Идем до водопада, в горном лесу. Какое это чудо! Вообще по итогу пребывания трех недель в Розе Хутор, ребята, хочу сказать, что это — разрывное место. Одно из самых лучших летних времяпрепровождений за последние несколько лет! — не скрывал восхищения Воля. — Мы побывали везде, такое количество троп восхождений! Такое количество разных детских движух было. Просто супержизнь для взрослых и детей. Я всем от души советую. Роза Хутор, спасибо вам за лето от души».

Обращаясь к псу, в порыве чувств Павел поблагодарил и его: «Ермак,  спасибо и тебе!».

View this post on Instagram

Это было прекрасное время! Спасибо @rosakhutor, спасибо горы. #розахутор

A post shared by Павел Воля | Pavel Volya (@pavelvolyaofficial) on

Напомним, Ляйсан Утяшева и Павел Воля рассказали в своих аккаунтах о том, что они вместе с детьми, Софией и Робом, отдыхают на Розе Хутор. Пара выкладывала фотографии с отдыха. Родители вместе с детьми поднимались по горным тропам, ходили в походы, любовались водопадами, каталась на электро-велосипедах. После такого восторженного отклика Воли можно предположить, что звездное семейство обязательно повторит путешествие в Сочи.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Ляйсан УтяшеваПавел Воля

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Разрывное место!»: Павел Воля поделился впечатлениями от отдыха на Розе Хутор
Интересно?
Поделись с друзьями: