ЗВЕЗДЫ

Принцу Гарри посоветовали отрегулировать работу своих сотрудников в Instagram

Последние заявления герцога Сассекского выглядят несколько противоречиво в сравнении с действиями аппарата королевской семьи.

Принцу Гарри посоветовали отрегулировать работу своих сотрудников в Instagram
Принц Гарри стремится оградиться от публики, но приэтом завел свой официальный акааунт в Instagram. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Принц Гарри и Меган Маркл пошли на все возможные нарушения традиций, чтобы сохранить личную жизнь в тайне от общественности. Начиная от беременности и родов Меган и заканчивая крещением сына Арчи. В прессу попадает минимальное число снимков молодой семьи.
Несколько месяцев назад, встречаясь с молодежью, Гарри предостерег их от излишнего использования социальных сетей.

«Это может повредить психическому здоровью, пожалуйста, живите сбалансированно и перестаньте беспокоиться о том, как вы выглядите», — говорил герцог Сассекский.
Но уже на следующий день в социальной сети Instagram появился официальный аккаунт Гарри и Меган. Эксперт Кэролайн Фрост уверена, что такая рассогласованность в действиях – результат не должным образом организованной работы аппарата королевской семьи, пишет Еxpress.co.

Ведь самого Гарри, скорее всего, раздражает повышенное внимание прессы с тех пор, как на протяжении всего романа с американской актрисой, их свадьбы и рождения первенца на свет всплыли жестокие комментарии о семье его супруги. Впрочем, эксперт отмечает, что действия герцога Сассекского легко объяснимы и принцу можно даже посочувствовать — его популярность в мире огромна.

Напомним, неделю назад Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор был крещен в часовне в Виндзорском замке на закрытой службе, которую совершил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На снимке, которым позже поделился Кенсингтонский дворец, запечатлены принц Чарльз, Камилла, Уильям, Кейт, мать Меган Дориа Рэгленд и сестры принцессы Дианы: леди Джейн Феллоуз и леди Сара МакКрокодейл. Но даже эта, особо ничем не примечательная фотография набрала в Сети 2,5 миллиона «лайков».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Британская королевская семьяКейт МиддлтонКейт Миддлтон последние новостикрещение СынаМеган МарклМеган Маркл последние новостипринц ГарриПринц Гарри последние новости

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Принцу Гарри посоветовали отрегулировать работу своих сотрудников в Instagram
Интересно?
Поделись с друзьями: