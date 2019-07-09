Принцу Гарри посоветовали отрегулировать работу своих сотрудников в Instagram

Принц Гарри и Меган Маркл пошли на все возможные нарушения традиций, чтобы сохранить личную жизнь в тайне от общественности. Начиная от беременности и родов Меган и заканчивая крещением сына Арчи. В прессу попадает минимальное число снимков молодой семьи.

Несколько месяцев назад, встречаясь с молодежью, Гарри предостерег их от излишнего использования социальных сетей.

«Это может повредить психическому здоровью, пожалуйста, живите сбалансированно и перестаньте беспокоиться о том, как вы выглядите», — говорил герцог Сассекский.

Но уже на следующий день в социальной сети Instagram появился официальный аккаунт Гарри и Меган. Эксперт Кэролайн Фрост уверена, что такая рассогласованность в действиях – результат не должным образом организованной работы аппарата королевской семьи, пишет Еxpress.co.

Ведь самого Гарри, скорее всего, раздражает повышенное внимание прессы с тех пор, как на протяжении всего романа с американской актрисой, их свадьбы и рождения первенца на свет всплыли жестокие комментарии о семье его супруги. Впрочем, эксперт отмечает, что действия герцога Сассекского легко объяснимы и принцу можно даже посочувствовать — его популярность в мире огромна.

Напомним, неделю назад Арчи Харрисон Маунтбэттен Виндзор был крещен в часовне в Виндзорском замке на закрытой службе, которую совершил архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На снимке, которым позже поделился Кенсингтонский дворец, запечатлены принц Чарльз, Камилла, Уильям, Кейт, мать Меган Дориа Рэгленд и сестры принцессы Дианы: леди Джейн Феллоуз и леди Сара МакКрокодейл. Но даже эта, особо ничем не примечательная фотография набрала в Сети 2,5 миллиона «лайков».