ЗВЕЗДЫ

Александр Ревва получил «прекрасный» подарок от Игоря Крутого

Своим музыкальным мастерством шоумен блеснет на юбилейном вечере Игоря Крутого.

Александр Ревва получил «прекрасный» подарок от Игоря Крутого
Александр Ревва/instagram.com

Резидент юмористического шоу «Comedy Club» Александр Ревва поделился радостной новостью. «Хочу поблагодарить Игоря Яковлевича Крутого за прекрасный подарок — песню, которую я исполню 25 августа в Сочи на его юбилейном концерте в рамках фестиваля «Новая волна»! Огромное спасибо!» — написал шоумен на своей странице в Instagram.

Эмоции Реввы понятны, хорошая песня на вечере у крутого композитора — это возможность получить весомую порцию славы у зрителей. И, судя по фото с Игорем Крутым, где Александр предстал в образе а-ля Челентано, композиция им будет исполнена в духе знаменитого итальянца. И сделает он это, без сомнения, великолепно.

Игорь Крутой и Александр Ревва/instagram.com

У талантливого человека все получается здорово. А Ревва именно такой человек — на все руки мастер. Как отмечают поклонники, он не только петь умеет, но и мультики озвучивать, и в фильмах сниматься, и публику смешить.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр РевваИгорь Крутой

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Александр Ревва получил «прекрасный» подарок от Игоря Крутого
Интересно?
Поделись с друзьями: