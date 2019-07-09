Александр Ревва получил «прекрасный» подарок от Игоря Крутого

Резидент юмористического шоу «Comedy Club» Александр Ревва поделился радостной новостью. «Хочу поблагодарить Игоря Яковлевича Крутого за прекрасный подарок — песню, которую я исполню 25 августа в Сочи на его юбилейном концерте в рамках фестиваля «Новая волна»! Огромное спасибо!» — написал шоумен на своей странице в Instagram.

Эмоции Реввы понятны, хорошая песня на вечере у крутого композитора — это возможность получить весомую порцию славы у зрителей. И, судя по фото с Игорем Крутым, где Александр предстал в образе а-ля Челентано, композиция им будет исполнена в духе знаменитого итальянца. И сделает он это, без сомнения, великолепно.

У талантливого человека все получается здорово. А Ревва именно такой человек — на все руки мастер. Как отмечают поклонники, он не только петь умеет, но и мультики озвучивать, и в фильмах сниматься, и публику смешить.