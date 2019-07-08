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Чехова посетила эротический музей в Корее

Телеведущая отметила, что она не случайно побывала там в День семьи, любви и верности.

Чехова посетила эротический музей в Корее
Анфиса Чехова / Global look press

Анфиса Чехова — не только успешная телеведущая и Instagram-блогер с аудиторией свыше 1,6 миллиона человек, но и большая любительница путешествий. В последнее время именно всевозможные поездки занимают большую часть странички звезды в соцсети.

После короткого отдыха в Дубае, Чехова отправилась в Южную Корею, откуда с радостью делится живописными и интересными снимками, рассказывая об особенностях этой азиатской страны.

В Корее Анфиса уже успела поесть в буддийском ресторане, покататься на лошадях и даже сходить в эротический музей. Фотографиями обнаженных скульптур в разных позах ведущая поделилась у себя на странице в Instagram. Чехова отметила, что статуи показались ей очень красивыми и эстетичными.

«Попала я в этот музей не случайно в День «Семьи, Любви и Верности» Потому что без хорошего здорового секса не возможно достичь этих трех составляющих сегодняшнего праздника!» — высказала свое мнение о важности интимных отношений артистка.

Напомним, ранее Анфиса Чехова рассказала о своей зависимости от красоты и комфорта. Причем с этим она живет с детства, несмотря на то, что выросла в обычной семье. Телеведущая отметила, что предпочитает только все самое лучшее.

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Анфиса ЧеховаАнфиса Чехова фотомузейэротикаЮжная Корея

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Чехова посетила эротический музей в Корее
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