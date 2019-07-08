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Пегова поделилась эффективными упражнениями для утренней зарядки

Свой день 41-летняя актриса даже в отпуске начинает с тренировки.

Пегова поделилась эффективными упражнениями для утренней зарядки
Ирина Пегова / Global look press

Ирина Пегова — талантливая и востребованная актриса театра и кино, а также примерная родительница. При загруженном графике артистке удается прекрасно выглядеть в 41 год и регулярно собирать комплименты поклонников, представая в том или ином образе.

Сейчас Пегова находится на отдыхе во французской Ницце. Каждое утро актриса решила начинать с зарядки, чтобы оставаться в хорошей форме даже в отпуске. На своей странице в соцсети Instagram 41-летняя артистка поделилась несколькими упражнениями, которые позволяют ей чувствовать себя в тонусе.

Стоит отметить, что зарядку Пегова делает прямо на галечном пляже. Ирина так увлеклась, что в какой-то момент ее даже накрыла волна.

Верные поклонники оценили стремление актрисы поддерживать форму даже на отдыхе, а некоторые заволновались, не больно ли ей было заниматься прямо на гальке.

«Ирочка, какая вы молодец», «Как можно стоять коленками на камнях? Это ж больно!», «Ирина, а не больно на камнях? Я бы не смогла так)», «Это чудесно,но как же трудно!» — отметили подписчики в комментариях.

Напомним, что в июне Ирина Пегова решила сменить имидж перед отпуском и стала блондинкой. Многие поклонники одобрили новый образ любимой актрисы.

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Ирина Пеговаспортивная зарядкатренировкаупражнения

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Пегова поделилась эффективными упражнениями для утренней зарядки
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