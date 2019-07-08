Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске

Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.
«Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!». Именно эту фразу я чаще всего слышала за два дня», — написала звезда в Instagram. По ее словам, то что ей рассказали обычные люди про перенесенные невзгоды, страшно повторить. «Но есть один важный для меня вывод! То, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом. Буду с новой силой любить жизнь, любить друзей, которые еще раз подтвердили, что они у меня лучшие, любить петь и придумывать! Ура! Я живу! Это так дорого!», — призналась Лолита.
Недавнее расставание с молодым супругом, похоже, знаменитость больше не будет беспокоить.
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«Лишь бы не стреляли! Мы всё вытерпим!». Именно эту фразу я чаще всего слышала за 2 дня, проведённых с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка. Ну что сказать… То, что мне рассказали обычные люди про перенесённые невзгоды, страшно повторить.. Но есть один Важный для меня вывод! — то, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведённой под обстрелом. Буду с Новой Силой Любить Жизнь, Любить Друзей, которые ещё раз подтвердили, что они у меня Лучшие, Любить петь и придумывать!!!! Ура!! Я Живу!! Это так Дорого!!! Всех Подписчиков и поклонников ЛЮБЛЮ!!!! ❤️✌️