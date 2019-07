Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске

View this post on Instagram

«Лишь бы не стреляли! Мы всё вытерпим!». Именно эту фразу я чаще всего слышала за 2 дня, проведённых с концертами для коренных жителей Луганска и Донецка. Ну что сказать… То, что мне рассказали обычные люди про перенесённые невзгоды, страшно повторить.. Но есть один Важный для меня вывод! — то, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведённой под обстрелом. Буду с Новой Силой Любить Жизнь, Любить Друзей, которые ещё раз подтвердили, что они у меня Лучшие, Любить петь и придумывать!!!! Ура!! Я Живу!! Это так Дорого!!! Всех Подписчиков и поклонников ЛЮБЛЮ!!!! ❤️✌️