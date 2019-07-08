Лолита описала эмоции после гастролей в Донецке и Луганске

После встречи с жителями этих городов певица призналась, что будет с новой силой любить жизнь.

Популярная певица Лолита Милявская поделилась своими впечатлениями после поездки в Луганск и Донецк, где она выступала с концертами.

«Лишь бы не стреляли! Мы все вытерпим!». Именно эту фразу я чаще всего слышала за два дня», — написала звезда в Instagram. По ее словам, то что ей рассказали обычные люди про перенесенные невзгоды, страшно повторить. «Но есть один важный для меня вывод! То, что я считала проблемами своей жизни, не стоит минуты, проведенной под обстрелом. Буду с новой силой любить жизнь, любить друзей, которые еще раз подтвердили, что они у меня лучшие, любить петь и придумывать! Ура! Я живу! Это так дорого!», — призналась Лолита.

Недавнее расставание с молодым супругом, похоже, знаменитость больше не будет беспокоить.